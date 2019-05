Oargelkonserten Kees van Eersel

Kees van Eersel, berne yn 1944 te Vlaardingen, is in lanlik bekend oargelist, koardirigint en klokkespiler. Sûnt 1974 bespilet er it oargel fan de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes. Sjoch www.keesvaneersel.nl.

No’t er ôfskied fan it konsertpoadium nimt jout er noch ien kear in konsert yn in grut tal plakken. Fan ’e wike spilet er yn Fryslân. Hy docht dat mei komposysjes yn in grut ferskaat oan foarmen en stilen, dy’t er útsocht hat by de ferskillende karakters en mooglikheden fan de oargels dêr’t er op spilet.

Freed 24 maaie spilet er yn de Laurentiustsjerke yn Raerd (SWF) wurken fan J.S. Bach (Concerto BWV 571), G.F. Händel (Chaconne in G), J.L. Krebs (Sei Lob und Ehr), J. Chr. L. Kittel (partita ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’), C.Ph.E. Bach (Sonate I), Clara Schumann (Praeludium und Fuge), Fanny Mendelssohn ( Preludium) en in eigen ymprovisaasje.

Sneon 25 maaie spilet er yn de Gruttsjerke fan Sleat wurken fan H. Scheidemann (Preludium en fuga in d), G. Reiche (Sonatina), G.F. Händel (Fuga in e en ”The arrival of the queen of Sheba’), J. S. Bach (Toccata in d BWV 913 en Partita ‘Herr Christ der einig Gottes Sohn’), J.L. Krebs (‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’) en in eigen ymprovisaasje.

Beide konserten begjinne om 20.00 oere.

Foto thússide: Laurentiustsjerke yn Raerd (boarne: Wikimedia Commons)