Nijsgjirrige jûn Fryske Beweging

Moandeitejûn 20 maaie hâldt de Ried fan de Fryske Beweging syn healjierlikse gearkomste foar oansletten organisaasjes, stipers en elkenien dy’t it Frysk in waarm hert tadraacht. De gearkomste is dizze kear net yn Ljouwert mar yn Marsum. Yn it doarpshûs Nij Franjum is elkenien om 19.30 oere wolkom. De wurklist is te finen op https://www.itnijs.frl/2019/05/168518/.

De jûn is nammerste nijsgjirriger fanwegen de teaterfoarstelling De Grins, dy’t nei ôfrin fan it koarte offisjele part jûn wurdt.

De Grins giet oer de takomst fan Fryslân, de taal en kultuer. Wat ha we noch, wat ferlieze wy en wêr leit de grins? It is dynamyske, ynteraktive, serieuze en komyske foarstelling, dy’t diskusje en bewustwurding útlokket oer de takomst fan it Frysk. De taskôger wurdt yn it ferhaal belutsen: mei it Frysk oan ’e gong, wêrom wol, wêrom net? Hoe stean ik dêryn?

Sa’t ek al yn it berjocht mei de wurklist stiet, is is wol saak om jin foarôf oan te melden, want fol = fol.

Oanmeldadres: ynfo@fryskebeweging.frl