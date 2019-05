Nij distriktskantoar It Fryske Gea yn Rysterbosk

Oant no brûkte It Fryske Gea in earder boerepleatske as distriktskantoar, mar it wie net mear by de tiid. Foar in nij kantoar hie de feriening wol in tal betingsten. It soe de garismatyske útstrieling hawwe moatte sa’t dy by de Rysterbosk heart. Dat is slagge.

Mei âlde dakpannen, hout út de eigen bosk en sinnepanielen foldocht it nije kantoor oan de easken dy’t dêroan steld waarden: enerzjyneutraal en duorsum. It koe realisearre wurde troch de stipe fan Nasjonale postkoadelotterij.

Sneontemoarn 18 maaie wurdt it offisjeel iepene en de middeis fan ienen oant healwei fjouweren is der iepen hûs foar elkenien dy’t it mar sjen wol.