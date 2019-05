Nederlands Letterenfonds besteget suver gjin sint oan Fryske literatuer

Ut de berjochten op www.letterenfonds.nl is op te meitsjen wat it Nederlands Letterenfonds docht om de literatuer yn Nederlân foarút te helpen. Dichter, skriuwer, sjoernalist en fotograaf Abe de Vries rekkene út wat dat fûns yn 2018 (ja, it jier fan….) bydroech oan de Fryske literatuer.

Hy telde alle bedraggen dy’t it fûns útkearde foar ynsidintele literêre manifestaasjes, projektsubsydzjes, oersettingen, wurkbydragen teaterteksten, regeling digitale literatuer, literêr grinsferkear, biografyregeling byinoar op. Hy kaam op in bedrach fan 4.866.923 euro, dus hast fiif miljoen euro.

De Vries frege him ôf hoefolle oft dêrfan yn it jier fan LF2018 bestege wêze soe foar it realisearjen fan Frysktalige projekten. Soe dat yn sa’n belangryk jier 20 persint wêze meie? Of 10 persint? Dat foel blinders ôf. Foar Fryske projekten is likernôch 60.000 euro útkeard. Dat komt del op 1,23 persint.

Boarne: https://seedyksterfeartfisk.blogspot.com/2019/05/nederlands-letterenfonds-besteget-suver.html