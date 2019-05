Moandei 3 juny lanlik NL-Alert kontrôleberjocht: no ek fia reklamebuorden

Op moandei 3 juny 2019 om 12.00 oere stjoert de oerheid in NL-Alert kontrôleberjocht út yn hiel Nederlân. As jo it kontrôleberjocht ûntfange, is jo mobile telefoan goed ynsteld foar NL-Alert. Jo binne dan wis dat jo ynformearre wurde as der in echte needsituaasje yn ’e buert is. De NL-Alert berjochten wurde foar it earst ek op digitale reklamebuorden toand.

Nije kanalen

Om safolle mooglik minsken te alaarmearjen en te ynformearjen by in ramp yn de omjouwing, set NL-Alert nije kanalen yn. NL-Alert is dêrom fan 3 juny ôf ek op digitale reklamebuorden yn Nederlân te sjen, bygelyks yn winkelsintra en op stasjons. Dat is foar it earst. Sûnt 3 desimber 2018 binne NL-Alert berjochten ek al te sjen op in protte digitale ynformaasjebuorden by haltes fan bus, tram en metro.

Wat moatte jo dwaan by in NL-Alert?

By in ramp yn jo omkriten wolle jo witte wat der te rêden is en wat jo dwaan moatte. Dêrom is der NL-Alert. NL-Alert wurdt ynset by libbens- en sûnensbedriigjende situaasjes, lykas in grutte brân, in terroristyske oanslach of needwaar. As jo in NL-Alert krije of sjogge, ynformearje en help dan ek de minsken om jo hinne. Dan witte dy ek wat se dwaan moatte.

Dit moatte jo dwaan by in NL-Alert:

Lês it berjocht. Folgje de ynstruksjes op. Ynformearje en help de minsken om jo hinne.

NL-Alert ynstelle

De measte telefoans dy’t yn Nederlân ferkocht wurde, binne al ynsteld foar NL-Alert. Op guon tastellen moatte jo dat sels dwaan. Mei it lanlike NL-Alert kontrôleberjocht dat de oerheid op 3 juny ferstjoert, kinne jo kontrolearje oft jo mobyl goed ynsteld is. Untfange jo it kontrôleberjocht net? Gean dan nei crisis.nl/nl-alert/instelhulp en stel jo mobyl yn.

Sa wurket NL-Alert

By in needsituaasje stjoert de oerheid in tekstberjocht nei mobile telefoans en digitale ynformaasjebuorden yn de direkte omjouwing. NL-Alert op jo mobile telefoan wurket op basis fan cell broadcast. Dat is in technyk om tekstberjochten út te stjoeren fia de stjoermêstsen fan alle providers. De wurking dêrfan it te ferlykjen mei in radiosinjaal. Jo ûntfange dêrtroch NL-Alert ék op jo mobyl as it netwurk oerbelêste is. NL-Alert is fergees en anonym. Jo namme en telefoannûmer binne net nedich en bliuwe dus ûnbekend.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.nl-alert.nl.