‘Lien in Fries’ is in inisjatyf fan de Fryske biblioteken om minsken byinoar te bringen. Yn lytsskalige moetingen kinne ferhalen en ûnderfiningen mei-inoar dield wurde. De iene kin wat kwyt, de oare docht wat op. Dat kin wêze yn lêzingen en workshops oant tot muzikale en sportaktiviteiten: op LeeneenFries.nl is te finen wat dat allegear ynhâlde kin.

Yn de biblioteek fan Dokkum binne sneon 1 juny alderhande Friezen te finen dy’t harren passy oerbringe wolle. Om 10.00 oere sil wethâlder Pytsje de Graaf fan Noardeast-Fryslân de dei iepenje. Oant healwei ienen is it frije ynrin. Dan binne dizze Friezen te lien:

Rudi Stuve: tekenje en skilderjen omdat it sa moai is

Sandra Visser: teatrale kuier yn de byb

Douwe Pals: ferhalen fan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Leen van Zelderen: tsiis meitsje en priuwe

Jansjet de Vries: wierbarde ferhalen út Fryslân

Adri de Boer en Giny Bastiaans: hoe’t in Fryske tekst in liet wurdt

Hinke Tinet van der Werf: ûntdek de typyske Fryske Bearenburch

Geke Bouma: rûnlieding troch Biblioteek Dokkum

Suzan Bosch: tiid meitsje foar nije dingen (mei papier en filtwurk)

Nynke Andringa: ferhalen oer It Bilt

Els van Elden: ûntdek dyn talint en lit dat fêstlizze

Natasja van Rijn: kreatyf mei Fryske taal

Om 12.30 oere wurdt it ôfsletten mei in hapke en in drankje en muzyk troch trûbadoer Adri de Boer en tekstskriuwer Giny Bastiaans.