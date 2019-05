Lêste plakken foar jierlikse Prinsessedei

Snein 23 juny is it feest yn it Keramykmuseum Prinsessehôf. Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne fan herte útnoege foar de jierlikse Prinsessedei, it feestje fan Prinsesse Marijke en har hôfhâlding. Klaaid yn harren moaiste kostúm wurdt op keninklike wize nifele, dûnse en snobbe.

Dielname oan de Prinsessedei is fergees en sawol foar jonges as foar famkes, fan tefoaren oanmelde fia de webside is wol ferplichte. Krekt as foargeande edysjes is de Prinsessedei tige populêr, der binne noch mar in beheind tal plakken beskikber.

It feest giet los yn de koepel fan de Prinsetún dêr’t de bern Prinsesse Marijke moetsje. Under har begelieding dûnsje en sjonge de lytse prinsen en prinsessen om dêrnei harren kostúm sjen te litten yn in echte moadesjoo. Lûk alles út de kast, want de moaist ferklaaide bern ûntfange in bysûnder presintsje. Gjin keninklik outfit? Gjin noed, superhelden en oare selsmakke kostúms meitsje ek kâns. It gehiel wurdt feestlike begelaat troch Acta Teater en Muzyk.

Nei de priisútrikking yn de Prinsetún giet elkenien yn staasje nei it stedspaleis, dêr’t snobbe wurdt fan selsfersiere keekjes en dêr’t de bern meidogge oan ferskate kreative wurksjops. Boppedat kinne de prinsen en prinsessen har schminke litte. Der binne trije startmominten, om 12.30, 13.30 en 14.30 oere. Oanmelde foar ien fan de starttiden kin fia de webside fan it Prinsessehôf: www.princessehof.nl.

Keramykmuseum Prinsessehôf

Middenyn de histoaryske binnenstêd fan Ljouwert stiet it 18e-iuwske stedspaleis fan Maria Louise van Hessen-Kassel, prinsesse fan Oranje Nassau, foarâlder fan Kening Willem-Alexander. De prinsesse wie yn de 18e iuw regintesse yn Ljouwert. Hja wie sa populêr by de Friezen dat se Marijke-Muoi neamd waard, muoike Marijke. Yn it stedspaleis is no Keramykmuseum Prinsessehôf fêstige.