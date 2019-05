Jubileumútstalling Wâldseinder histoaryske feriening

De ‘Historische Kring Woudsend’ bestiet tsien jier. Yn ferbân dêrmei is der in eksposysje oer Wâldsein yn earder tiden. Op 36 panielen mei foto’s en taljochtingen oanfolle mei skilderijen en foarwerpen wurdt in byld jûn fan it Wâldsein fan de foarige iuw.

Oan ’e hân fan tema’s wurde beroppen en bedriuwen sjen litten dy’t der net mear binne. Dan giet it oer de fiskerij, de winkelman, de kleanmakker en de smid. Troch sokke bedriuwen en bedriuwkes koene de ynwenners foar hast alles yn it eigen doarp terjochte. Der wie sprake fan in selsredsume doarpsmienskip.

De foto’s, skilderijen en dingen komme út de samlingen fan de Wâldseinder histoaryke feriening, it Skipfeartmuseum yn Snits en Galery LYTS yn Wâldsein.

Yn dy galery is de útstalling te besjen fan 11 maaie oan en mei 23 juny, allinne sneons en sneins fan tolven oant fiven.

Adres Midstrjitte 63.

De tagong is frij.