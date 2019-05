In ‘holle’ is net in poepert, mar it lichemsdiel dat op ‘e nekke sit. It wie ien fan ‘e earste misbegripen dêr’t Mark Esinger tsjinoan rûn doe’t er as Nederlânsktalige húsdokter yn Tsjummearum begûn. De Afûk prate mei him en hy leit út wêrom’t er nei in praktyk yn Noarwegen no keazen hat foar Fryslân en wat it Frysk foar him betsjut.