Iepen dei haadpriis lotterij: fakânsjehûs yn Drinte

Op sneon 1 en snein 2 juny wurdt in iepen dei holden troch Verloterij.nl. It publyk mei komme te sjen by de fakânsjefilla dy’t troch de Grinzer (akro-)gymklup Acro Academy yn in spektakulêre aksje ferlotte wurdt.

De fakânsjefilla op it Drintske park Hunzedrôme yn Gasselternijeveen is de haadpriis fan de lotterij dy’t troch de gymklup holden wurdt om harren grutte dream – in eigen topsporthal – finansierje te kinne. Om’t harren sport akrogym net Olympysk is, moatte de gymnasten alles sels betelje. Neist de filla binne noch in protte oare prizen te winnen, lykas in auto, in reissjek of in telefyzje. Acro Academy stelt alle gadingmakkers by steat om it hûs persoanlik te ynspektearjen.

Sawol op sneon as op snein tusken 11.00 en 16.00 oere is it mooglik om it hûs fan binnen en bûten te besjen. Elkenien is wolkom. It adres fan it hûske is Zuiderdwarsdijk 72, yn it fakânsjepark Hunzedrôme yn Gasselternijveen.