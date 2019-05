Holledoekjes ferbean op Eastenrykske basisskoallen

It parlemint fan Eastenryk hat ja sein tsjin in wetsfoarstel om it ideologyske en religieuze holbedekken op basisskoallen te ferbieden. Bûnskânselier Sebastian Kurz neamt it beslút in maatregel om wat te dwaan oan “de ûnderwerping fan famkes”.

Hoewol’t ek oare foarmen fan holbedek mei in polityk of godstsjinstich karakter ferbean wurde, is de maatregel yn it foarste plak rjochte op holledoekjes. Konservative moslims ferplichtsje de lytse famkes om de holle te bedekken. Neffens it Eastenrykske regear jout de nije wet “in sinjaal tsjin de politike islam”.

It ferbod jildt net foar kapusjons, petten, mûtsen en reinklean, mei’t dy gjin ideologyske of godstsjinstige eftergrûn hawwe. It joadske keppeltsje falt der ek net ûnder omdat dat mar in lyts part fan it hier ôfdekt.

It is net bekend hoefolle famkes op Eastenrykske basisskoallen in holledoekje drage moatte. Resint ûndersyk hat wol útwiisd dat op ‘e islamityske skoallen yn Eastenryk 15 persint fan ‘e famkes altyd in holledoekje op hat.

De Eastenrykske islamityske organisaasje IGGiÖ hat de wet “beskamsum” neamd.