Grins yn skok

Woansdeitemoarn waard de stêd Grins opskrille troch in mânske ierdskok. De skok mei in krêft fan 3,4 op ‘e skaal fan Richter die him foar by Westerwijtwerd, mar wie yn ‘e stêd ek goed te fielen. Hûzen skodden sichtber hinne en wer. Der wie ek in rommeljen te hearren.

It is ien fan ‘e swierste skokken yn Grinslân út de ôfrûne jierren. Der ha mar trije swierderen west. No’t de gaswinning yn Grinslân sterk fermindere is, bestie de ferhoping dat it skokken ek ôfnimme soe. De boaiem like in skoft lang ek stabyl. Dat der wer sa’n swiere skok kaam, wie in ferrassing.

De komsaris fan ‘e kening yn Grinslân René Paas sei hjoed dat de skok bewiist dat de gaskraan ticht moat. Boppedat moat it fuortsterkjen fan hûzen mei faasje oanpakt wurde, sa sei er.