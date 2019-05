Frachtweinsjauffeurs sette kliïnten Talant yn it sintsje

Goed hûndert ôffalauto’s fan ferskate Fryske en Grinslânske gemeenten én Omrin ride sneon 18 maaie mei kliïnten fan Talant in moaie rûte troch Fryslân. Der ride ek auto’s fan de plysje en brânwacht mei. Op dy wize sette de sjauffeurs kliïnten yn it sintsje.

De tocht mei passazjiers út Ljouwert en Stiens begjint by it Fryslân Kolleezje op It Hearrenfean. Nei in muzikale iepening wurdt it startskot jûn. Mei in protte toeterjen start de Toertocht om likernôch 10.00 oere. De Toertocht is de hiele dei te folgjen fia de Facebookside ‘Toertocht Met z’n Allen’. Omrin en Talant organisearje sa’n toertocht foar de njoggende kear.

De tocht giet fan It Hearrenfean nei Terwispel, Jobbegea en Easterwâlde. Om it middeisoere hinne is der in stop yn Appelskea. Dêr fersoarget attraksjepark Duinen Zathe in middeisbrochje. Op de weromwei rydt de Toertocht troch ûnder oare Elsloo, Aldeberkeap, De Gordyk en Nij Beets. Oer Akkrum en Jirnsum einiget de rûte om 16.00 oere by it haadkantoar fan Omrin yn Ljouwert.