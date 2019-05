Floatskou en Elske DeWall by jubileumfeest Steatejacht yn Grou

Yn Grou is sneon 25 maaie it jubileumfeest ta eare fan it 125 jierrich Steatejacht, dat dizze wike 65 jier yn it besit is fan de provinsje Fryslân. Dat sil fierd wurde mei in floatskou mei tsientallen houten skippen. Dy begjint om 15.00 oere oan de Nije Kade yn Grou. Elske DeWall sjongt dan it nije Steatejachtliet.

De feestlikheden begjinne sneon om 12.00 oere mei it Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen. Nei de floatskou binne der fan 16.30 oere ôf optredens fan Elske DeWall, Brassband Apollo en Soulblender. Tagong is fergees.

It Steatejacht is op 22 maaie 1954 troch de Keninklike Sylferiening Oostergoo en de middenstân oan it provinsjebestjoer jûn, om te brûken yn it belang fan Fryslân en de Fryske ekonomy. Dat útgongspunt is de provinsje altyd trou bleaun.

Sneon is tagelyk ek de jiergearkomste fan Oostergoo yn Grou.