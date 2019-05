Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (67)

Lazarus kriget it libben wer

Lazarus is siik, de broer fan Marta en Maria, en ik sis:

“De sykte hat as doel om it riedsel fan God en syn gloarje sjen te litten.”

Twa dagen letter gean ik der pas hinne.

“Is dat wol ferstannich”, freegje de learlingen. “De foarige kear dat wy dêr wiene, smieten se mei stiennen om Jo te fermoardzjen.”

Ik sis dêrop:

“Oerdeis is der ljocht yn ’e wrâld en altyd is der ljocht yn ús as in lampe foar de foet. Foar dat ljocht slute wy de eagen net.”

“Kom”, seit Tomas, “lit ús mar meigean, dan kinne wy mei him stjerre.”

Marta komt my temjitte en seit mei in bitter lûd:

“As Jo hjir west hiene, soe ús broer noch it libben hawwe.”

“Hy sil it libben hawwe”, sis ik en fiel it mei. “Leausto yn my?”

“Ik leau yn Jo, Hear”, seit Marta.

Efkes letter komt Maria my temjitte en seit:

“As Jo hjir west hiene, soe ús broer noch it libben hawwe.”

En se skriemt bitter en as ik har skriemen sjoch, deart it my oan.

Ik freegje: “Wêr is Lazarus?”

De famylje fan Lazarus lit my sjen wêr’t it grêf is en ik moat gûle. De famylje gûlt ek en guon sizze: “Wat in goede freon is Hy” en oaren sizze: “Wêrom is Er net earder kommen? Hy hie him rêde kinnen.”

Ik wurd wer oandien en jou opdracht om de stien foar it grêf wei te rôljen. Ik slaan de eagen omheech en sprek dit gebed út:

“Heit, ik tankje Jo dat Jo dien hawwe wat ik winske. Sels wit ik dat Jo myn winsken altyd útfiere, mar ik sprek om wille fan ’e minsken om my hinne, dat se leauwe dat Jo my stjoerd hawwe.”

En dan rop ik lûd:

“Lazarus, kom nei bûten ta!”

En dêr komt de freon út syn grêf, yn lapen teard en mei in doek om ’e holle.

En ik sis:

“Meitsje him los en lit him gean.”

