Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

Genede is goed

“It is net maklik en gean yn ta it keninkryk fan God ast jild hast”, sis ik en ik sjoch de learlingen oan.

“Bern, hoe dreech is it en gean yn ta it keninkryk fan God. In tsjok tou giet makliker troch it each fan in nuddel as dat in ryk man yngiet ta it keninkryk fan God.”

De learlingen binne ferslein en sizze tsjininoar:

“Wa sil it dan noch oprêde?”

Ik antwurdzje har:

“By de minsken is it ûnmooglik, mar net by God, want by God is alles mooglik. Syn genede is grut.”

