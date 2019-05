Eksposysje ‘Frjentsjer wjerspegele’ yn Kening State

Fan 1 juny oant ein augustus 2019 is yn wensoarchfoarsjenning Kening State de fotosearje Franeker weerspiegeld fan Joan van de Burg te sjen, alle dagen fan 14.00 oant 17.00 oere.

De fotorige is makke yn Frjentsjer, ûntstie troch mei in protte geduld en hieltyd wikseljende benaderingen te sjen en dan te fotografearjen. Spegelingen dy’t objekten wjerkeatse, sadat it plak syn unike foarm priisjout. De foto’s binne op duorsum, natuerlik linnen printe.

It adres is Kening State 1 yn Frjentsjer. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de resepsje fan Kening State fia 088 – 3280090.