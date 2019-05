Fan 16 maaie oant en mei 2 july kinne pjutten en beukers yn it noarden fan Fryslân genietsje fan de workshop Dûnsje mei Tomke. Dy sil holden wurde yn njoggen biblioteken en yn it Trefpunt yn Hallum. Nei ôfrin krije de bern it nije Tomke-boekje mei.

Tomke is in Frysktalich taal- en lêsbefoarderingsprojekt bedoeld foar jonge bern en harren âlden. De workshop giet oer sintugen; priuwe, fiele, rûke, hearre, sjen… en dûnsje fansels! De aktiviteit is bedoeld foar pjutten en beukers mei harren heiten, memmen en fersoargers. De tagong is fergees.

Fergees Tomke-boekje

‘Sintugen’ is it tema fan it nije Tomke-boekje Belibje it mei Tomke. De ferhaaltsjes geane oer alles wat bern belibje kinne: fan pankoekiten en beskûlboartsjen oant boartsjen mei de iPad. Der steane ek nije ferskers yn en in grutte sykplaat oer de merk. It boekje is fan 3 juny ôf fergees krijen yn de biblioteken.