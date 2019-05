Op 30 maaie, Himelfeartsdei, wurdt op Swarteweisein yn Park Vijversburg it SamSam-festival ‘Do bist oars, krekt as ik’ holden. Dat is in leechdrompelich feest foar en troch minsken mei en minsken sûnder beheining.

De middeis fan ienen oant healwei fiven is der fan alles te belibjen troch it hiele park hinne. Wat dat ynhâldt is te finen op www.facebook.com/samsamfest, want dêr stiet it hiele programma. Alle artysten en frijwilligers dogge om ’e nocht mei, want nocht en wille, dêr is it om begûn.

De oarganisatoaren wolle foaral oan jonge bern sjen litte dat minsken mei in ferstanlike beheining ek hiel wat kinne en dat men mei-inoar gewoan hiele moaie dingen dwaan kin. Om dat ekstra ûnder de oandacht te bringen krije alle skoallen yn Tytstjerksteradiel in programma oanbean fan lietsjes en stikjes oer freonskip en wurdt der oer it SamSam-festival ferteld.