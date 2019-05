De ynsekten helpe mei in hotel

Yn noch gjin tritich jier tiid is mear as trijefearn fan de fleanende ynsekten út it Europeesk loftrom ferdwûn. Under oare bijen, flinters en holders wurde mei útstjerren bedrige. Dat jout noed: foaral fanwege harren grutte rol yn it ekosysteem. Beslist.nl lit sjen hoe’t elkenien in stientsje bydrage kin troch in ynsektehotel te starten.

Floara en fauna slim bedrige

Opnij wurdt yn in ynternasjonale stúdzje grutte noed utere oer it libben fan plante- en bistesoarten op ierde. De oanwêzigens fan ynsekten spilet dêr in krusjale rol yn. Yn in earder dit jier ferskynd rapport waard al konkludearre dat fjirtich persint fan de ynsektesoarten mei útstjerren bedrige wurdt.

Alle bistjes helpe

It liket miskien in drip op in gleone plaat, mar alle eftertunen kinne stipe biede oan it ferbetterjen fan it wrâldwide ekosysteem. Ien ynsektehotel kin al gau hûnderten bistjes húsfêstje, dy’t dan wer tûzenen planten bestowe.

“Bistjes, harrebarre!”

Net elkenien sjocht graach earkrûpers, krobben of gaasmiggen yn syn of har eftertún, mar hast alle ynsekten binne tige nuttich. Se helpe jins planten bygelyks fan dy ferfelende blêdlús ôf, of romje skimmels yn de tún op. Sa ‘harrebarre’ binne dy bistjes dus net!

Wiidweidige ynformaasje oer ynsekten, ynklusyf tips foar it sels opsetten fan in ynsektehotel is te finen op www.beslist.nl/info/insecten.html.