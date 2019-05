Hitparade fan 50 jier Pinkpop – mei Pearl Jam, Faithless, Osdorp Posse en folle mear.

Utstjoering: snein 2 juny om 21.15 oere op NPO 3.

De Top 50 van 50 jaar Pinkpop is in feestlike útstjoering ta gelegenheid fan de fyftichste edysje fan it legendaryske muzykfestival.

Wurdt it de yslike dûk yn it publyk fan Eddie Vedder, de dûnkere wolkens boppe it poadium by Metallica of de monumintale ferzje fan God is a DJ fan Faithless? Earder koene fans fan Pinkpop stimme op har favorite fragmint út fyftich jier Pinkpopskiednis. De Top 50 dy’t dêrút fuortkaam is, is de basis foar De Top 50 fan 50 jier Pinkpop, en toant it Limburchske festival yn al syn ferskaat, ôfmakke mei reportaazjes, fraachpetearen, sfearbylden en in hiele protte goede muzyk.

Spesjaal foar de útstjoering wurdt weromsjoen mei ûnder oaren Rowwen Heze, Doe Maar, Claw Boys Claw, Krezip, de grutste Rolling Stonesfamyljefanklup fan Nederlân en fansels Pinkpopbaas Jan Smeets sels.

De Top 50 fan 50 jier Pinkpop is in ko-produksje fan NTR/BNN/VARA/VPRO.