De gefaren fan Joadsk wêzen yn it hjoeddeiske Dútslân

Joaden kinne yn it iepenbier better gjin keppeltsje op hawwe. Dat advys krije hja fan Felix Klein, in hege Dútske amtner dy’t him dwaande hâldt mei joadehaat yn Dútslân. Neffens Klein is it risiko op mishanneling oars grut. Klein seit dat er der earder oars oer tocht, mar dat er troch “tanimmende ûntremming yn de maatskippij” spitigernôch in oar stânpunt ynnimme moatten hat.

Klein is net de earste dy’t joaden advisearret om harsels ûnsichtber te meitsjen. De Zentralrat der Juden in Deutschland, in koepel fan Joadske organisaasjes yn Dútslân, joech de ôfrûne jierren in pear kear itselde advys.

Wa’t efter de oanfallen op joaden sit, is net dúdlik. De Zentralrat warskôge spesifyk foar it dragen fan keppeltsjes yn buerten dêr’t in soad moslims wenje. Neffens foarsitter Josef Schuster wie der in anty-joadske beweging mei trije poaten: ekstreem-rjochtse Dútske nasjonalisten, ekstreem-loftse tsjinstanners fan Israel en moslims. De Dútske oerheid giet derfan út dat it geweld tsjin joaden meastal út de ekstreem-rjochtse hoeke komt, mar dat komt mei trochdat de plysje geweld tsjin joaden automatysk ûnder it kopke ‘ekstreem-rjochts’ set.

Ut in ûndersyk dat de Europeeske Uny yn 2018 útfierd hat

ûnder goed sechtjintûzen joadske ynwenners fan de Europeeske Uny die bliken dat benammen yn Frankryk, Dútslân, België, Poalen en Sweden in protte eangst foar anty-joadsk geweld bestiet. Fan de slachtoffers fan anty-joadsk geweld sei 30 persint dat de dieder in ekstremistyske moslim wie. 21 persint neamde in ekstreem-loftse dieder, 13 persint in ektreem-rjochtsen ien.

De Dútske minister fan útlânske saken Heiko Maas sei ferline wike dat er fan it bestriden fan antysemitisme in prioriteit meitsje wol. Hy sei doe: “Dy taak is ek troch de ymmigraasje fan de ôfrûne jirren grutter wurden, dêr wol ik net omhinne prate. In soad minsken dy’t hjirhinne kommen binne, binne al jong mei antysemityske klisjees yn kontakt kaam. Sokke brike foarstellings sitte djip en se ferdwine fansels net as immen de Dútske grins oerstekt.”

Klein is lykwols fan betinken dat it islamityske geweld tsjin joaden net sa lyk fan nije ymmigranten komt, as wol fan moslims dy’t al lang yn Dútslân wenje. Neffens Klein giet it om minsken dy’t benammen Arabyske telefyzje sjogge en dêr anty-Joadske ideeën opdogge.

Net elkenien is it iens mei Klein en Schuster. De minister fan ynlânske saken fan ‘e dielsteat Beieren, Joachim Herrmann, sei yn in reaksje: “Elkenien kin en moat in keppeltsje drage as er dat wol, likefolle wêr’t er is. As wy tajouwe oan ‘e joadehaat, dan hat it rjochtsekstremisme wûn.”