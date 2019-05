Dantumadiel jout politike kursus yn it Frysk

Yn gearwurking mei Prodemos biedt de gemeente Dantumadiel in kursus oan om syn ynwenners út te lizzen hoe’t de polityk wurket en hoe’t se dêr ynfloed op útoefenje kinne. De gemeenteried wol graach dat safolle mooglik ynwenners begripe wat de ried docht. Dan kin in folksfertsjintwurdiging syn wurk goed dwaan. De ried heart in ôfspegeling fan de befolking te wêzen. De kursus kin der bygelyks ta bydrage dat by de folgjende riedsferkiezingen mear jongelju en froulju op de listen steane.

De kampanje foar de kursus ‘Polityk Aktyf yn de gemeente Dantumadiel’ set woansdeitemoarn útein. Boargemaster Klaas Agricola ûntbleatet dan mei griffier Teun de Jong yn de Falom it earste fan de reklamebuorden dy’t op mear plakken yn de gemeente te sjen wêze sille.

Fiif jûnen yn it Frysk

Der wurde fiif jûnen organisearre mei praatsjes, spultsjes, ynterviews en filmkes. De earste jûn is op 29 maaie 2019. Tineke Clevering is de kursuslieder en dy docht dat yn it Frysk. De kursus is fergees.

Oanmelde kin mei in e-mail nei griffy@dantumadiel.frl

Mear ynformaasje is te finen op www.dantumadiel.frl/politiek-actief