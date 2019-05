CityProms Ljouwert 2019

Yn de Ljouwerter binnenstêd spilet him fan 27 oant en mei 30 juny foar de njoggende kear it festival CityProms ôf. In skala fan bûtenlânske, Nederlânske en Fryske klassike topstjerren sil dan op alderhande lokaasjes harren muzyk spylje. Om in pear te neamen: Camerata RCO (leden fan it Keninklik Konsertgebou-orkest Amsterdam), it Matangi Quartet (strykkwartet dat tweintich jier lyn oprjochte waard troch âldstudinten fan it Keninklik Konservatoarium yn De Haach) en ANDERS! (it ynklusive muzykteater fan minsken mei én sûnder beheining).

CityProms Ljouwert wurdt freedtejûn 28 juny iepene op it Wilhelminaplein troch it Noard Nederlânsk Orkest (NNO). It stiet dizze kear ûnder lieding fan Damian Iorio, in dynamyske en bejeftige dirigent mei in ynternasjonale karriêre. It programma stiet yn it teken fan ‘moaie muzyk út Ruslân’. Nei de feestlike ûvertuere út ‘Russlan en Ludmilla’ fan Glinka komt selliste Irene Kok op it poadium foar it Earste Sellokonsert fan Sjostakovitsj. Irene Kok is in opkommende stjer, dy’t har masterstúdzje yn Amsterdam die en no yn Wenen studearret. Se spile al op poadiums oeral op ’e wrâld. Dêrnei wurdt in kompilaasje spile út de ferneamde suite ‘Nutekreaker’ fan Tsjaikovski.

It iepeningskonsert begjint om healwei njoggenen en de tagong is fergees.

Wat der allegear mear te rêden is op de festivaldagen (ek foar bern) is te finen op www.cityproms.nl.