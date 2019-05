Buma foardroegen as boargemaster fan Ljouwert

De gemeenteried fan Ljouwert hat unanym besletten om Sybrand Buma (*30 july 1965 Warkum) foar te dragen as boargemaster fan Ljouwert. Buma hat santjin jier politike ûnderfining as Twadde Keamerlid.

Mei syn benaming wurde twa tradysjes brutsen. Fanâlds hat Ljouwert sûnt de Twadde Wrâldoarloch in sosjaal-democraat as boargemester. Dêr waard mar twa kear fan ôfwykt: mei Hayo Apotheker (D66) en Geert Dales (VVD). De twadde tradysje/ûnderfining by sokke beneamingen is, dat wa’t yn ’e oanrin yn de parse en op sosjale media neamd wurdt, it krekt nét wurdt. Dat giet dizze kear net op. De kar fan en foar Buma lei, sa’t it skynt, sá yn ’e reden dat hy wol de opfolger fan Ferd Crone wurde moast. Lykas syn foargonger ken er “de wei nei De Haach” goed.

It doel is dat Buma yn augustus ynstallearre wurdt. Hy is troud mei Marijke Geertsema, krekt as har man ek jurist. Se wenje yn Voorburg en hawwe twa studearjende bern, dy’t al út ’e hûs binne.