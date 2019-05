Brânwachtkazerne yn Aldegea (Sm)

Brânwacht Fryslân hat fêststeld dat Aldegea (Sm) in gaadlik plak is foar in eigen brânwacht. Der wenje genôch manlju en froulju dy’t har foar de (brân)feilichheid ynsette wolle en kinne. Mids maaie sette 23 takomstige brânwachtkollega’s útein mei de oplieding dêrta.

Foar it gearkommen en oefenjen, en foar it materiaal lykas de tankautospuit is der ferlet fan in kazerne. Der is in ‘tydlike kazerne’ ynrjochte oan de Aldegeasterdyk 2. Boargemaster Rijpstra fan Smellingerlân sil dêr sneontemoarn 4 maaie it buordsje foar ûntbleatsje.