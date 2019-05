Boargemaster slút hympkwekerij Jannum

Boargemaster Hayo Apotheker fan de gemeente Noardeast-Fryslân hat freed 17 maaie de boerepleats oan de Iedyk 16 yn Jannum sletten. Dat barde op grûn fan artikel 13b fan de Opiumwet en jildt foar in perioade fan trije moanne. It hûs is fersegele en der binne posters op oanbrocht mei de kennisjouwing fan sluting derop. Yn de pleats waard op 9 april in profesjonele hympkwekerij mei 1161 planten oantroffen. De stroom waard yllegaal ôftape.

De plysje fernimt hieltyd faker dat boeren troch kriminele organisaasjes frege wurde oft dy de (meastal leechsteande) skuorre ferhiere wolle. Se wolle der dan in hympkwekerij of syntetysk drugslab yn begjinne. Soks is yllegaal.

Oan it produsearjen fan drugs sitte grutte risiko’s foar kweker, laborant en de omkriten. Sokke affearens kinne oeral ynrjochte wurde en it is dan ek saak dat elkenien wit wêr’t se oan werom te kennen binne:

Stjonkerij (sterke frjemde of swiete gemyske of anyseftige rook);

Gelûdsoerlêst (oanhâldend gûnzjend of brommend gelûd);

Ekstra ûntluchtingspipen yn it dak;

Finsters tichtmakke;

Ofjefte fan waarmte troch muorren hinne;

Bou- en sjou-aktiviteiten op frjemde tiden;

Opfallend soad (bou-)aktiviteiten by ferlitten perselen;

Oanwêzichheid fan fetten en jerrycans;

Frjemde aktiviteiten yn ’e buurt dêr’t men fan tinkt dat it net doocht.

Wa’t tinkt soks observearret, docht der goed oan om daliks kontakt mei de plysje op te nimmen (0900-8844) of mei Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).