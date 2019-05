Auke de Vries is de winner fan de Gerrit Bennerpriis

Auke de Vries (Burgum, 1937) is de winner fan de Gerrit Bennerpriis 2019. De keunstner kriget de priis foar syn hiele oeuvre. In útstalling yn it Frysk Museum makket diel út fan de priis foar de byldzjende keunst, dy’t ien kear yn ’e twa jier útrikt wurdt. De Vries wint ek in bedrach fan € 5000,-. Op 13 septimber 2019 wurdt de priis útrikt en de eksposysje yn it Frysk Museum iepene.

De sjuery neamt Auke de Vries in belangrike ynspirator en in foarbyld foar jongere generaasjes keunstners yn en bûten Fryslân. Syn wurk foar de iepenbiere romte is te finen yn wrâldstêden sa as Barseloana, Rotterdam, Berlyn, Bangkok en Parys. De sjuery sjocht in gelikenis mei de nammejouwer fan de priis. Auke de Vries is krekt as Gerrit Benner in autodidakt. De Vries hat him op eigen krêft ûntwikkele ta in postmodern keunstner.

Sjuery

De sjuery bestie fan ’t jier út: Mariette Dölle (direkteur fan museum Kranenburgh foar moderne en hjoeddeiske keunst yn Bergen), Toos Arends (keunsthistoarikus en konservator by it Drents Museum yn Assen), Rudy Hodel (resinsint byldzjende keunst, konservator, dosint en kurator), Yasmijn Jarram (keunstkritikus en konservator by it GEM, museum foar aktuele keunst yn De Haach) en Hans van Bentum (byldzjend keunstner).

De Gerrit Bennerpriis is troch de provinsje Fryslân yn it libben roppen om it byldzjende keunstklimaat in ympuls te jaan. Mei dy priis wol de provinsje Fryslân it omtinken foar de byldzjende keunst ûnder it publyk fergrutsje. It is de achtste kear dat de provinsje de Gerrit Bennerpriis foar de byldzjende keunst takent