Ambachtlik skieppeknippersfeest Bakkefean

Snein 2 juny hâldt It Fryske Gea in ambachtlik skieppeknippersfeest yn de Skieppekoai by Bakkefean. Op it programma steane demonstraasjes fan skieppeknippen en skieppedriuwen en allegear saken dêr’t bern ha mei fermeitsje kinne. Wa’t útsjoen is kin mei in entûsjaste natuergids kuierje oer de heide. Elkenien is wolkom en it kostet neat.

Ien kear yn it jier wurde alle skiep fan de keppel – mear as hûndert – knipt. De klauwen wurde tagelyk ek neisjoen en fersoarge. Omdat soks in prachtich skouspul is, makket It Fryske Gea der in echt feest fan.

Fan alles te belibjen

Demonstraasjes fan spinnen, filtsjen en oprôljen wurde jûn troch echte ambachtslju. Bern kin har sminke litte, broadsjes bakke by it kampfjoer en meidwaan oan alderhande nifelwurkjes. Natuerleafhawwers kinne meidwaan oan de kuier oer de heide. Fierder is der de hiele middei muzyk fan de band Volk! Der binne kreamkes mei lekkere dingen. Dat it wurdt in gesellige middei foar de hiele húshâlding.

Eksposysje Woven Skin

Dan is der ek noch de bysûndere eksposysje Woven Skin troch de ferneamde tekstylkeunstneres Claudy Jongstra te bewûnderjen. Dy hellet de wol foar har kreaasjes altyd by de Bakkefeanster skieppekoai. De eksposysje, dy’t efkes in tuskenstop yn syn wrâldtoernee makket, slút prachtich oan by it feest.

De Skieppekoai is oan de Jarig van der Wielenwei 2 by Bakkefean. It feest is fan 12.00 oan 16.00 oere. De auto’s kinne salang by Nij Allardseach op nûmer 6 stean. Dat is tichtby. De tagong is fergees.