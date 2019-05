Achtkarspelen komt mei ‘Jongereinkomplimint’

Jongelju dy’t in positive, frijwillige bydrage leverje, wurde mei yngong fan dit jier troch de gemeente Achtkarspelen op it stuoltsje set. Dêr is de ûnderskieding ‘Jongereinkompliment’ foar betocht.

It giet spesjaal om jongelju oant 22 jier dy’t in heldedied dien hawwe, har belangeleas ynset hawwe foar harren klup of feriening of dy’t har op in oare wize posityf ûnderskaten. Ynwenners kinne sels immen nominearje.

Boargemaster Oebele Brouwer achtet it belangryk dat der spesjaal foar jongelju in ûnderskieding komt: “Wy sjogge yn ús gemeente dat in soad jongelju in positive bydrage oan de mienskip leverje. Mei dizze ûnderskieding kinne wy harren in ekstra komplimint jaan.” Hy kiest mei twa riedsleden en in lid fan de jongereinried úteinlik de winner. Op de Midsimmermoeting op 19 juny kriget de winner in moaie priis en ivige rom. De Midsimmermoeting is evenemint dat alle jierren op it parkearplak foar it gemeentehûs holden wurdt foar bedriuven en ynwenners fan Achtkarspelen.

Wa’t immen nominearje wol, kin dat foar 13 juny dwaan www.achtkarspelen.nl/jongereinkomplimint.