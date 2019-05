Aalter dit jier start- én oankomstplak yn BinckBank Tour

Op woansdei 14 augustus is Aalter it dekôr foar de tredde etappe fan de BinckBank Tour. De East-Flaamske gemeente yn it Meetjeslân is sawol it start- as oankomstplak en sil in hiele dei yn it teken stean fan de iennige meardeiske UCI WorldTour-wedstriid yn België.

Aalter is gjin ûnbekende foar de BinckBank Tour. Al fjouwer kear (2009, 2011, 2016 en 2018) gie der in rit fan start en yn 2012 lei de einstreek yn de strjitten fan Aalter en mocht de rappe Italiaan Giacomo Nizzolo der fiere. Diskear wurde de ynwenners dûbel yn de watten lein. It peloton set yn de East-Flaamske gemeente útein én komt der oan. Tanksij de pleatslike omgongen kinne de hurdfytsleafhawwers it peloton leafst fjouwer kear oan it wurk sjen. Sa belibje de taskôgers de koers fan hiel tichtby.

“Woansdei 14 augustus 2019 wurdt in hurdfytsheechtiidsdei foar de sportive gemeente Aalter”, seit waarnimmend boargemaster Patrick Hoste. “In protte grutte sporteveneminten hawwe by ús har thúshaven fûn, mar ús befolking mei de hurdfytssport dochs noch altyd it leafste lije. Aalter, sûnt 1 jannewaris 2019 fusearre mei Knesselare en Ursel en goed foar yn totaal 28.915 ynwenners, gie dan ek graach yn op de fraach fan Golazo Sports om de rol fan start- én oankomstplak op te nimmen. Dat Aalter in echte hurdfytsgemeente is, bewiist it grut tal hurdfytswedstriden dy’t jierliks op ús grûngebiet organisearre wurde. De komst fan it profpeloton nei Aalter op 14 augustus sil dan ek op manmachtige publike belangstelling rekkenje meie.”

Izeren Briek

De etappe fan Aalter nei Aalter sil in protte eleminten befetsje dy’t aas binne nei de hân fan de Flamingen yn it BinckBank Tour-peloton. Yn de pleatslike omgongen lizze trije kasseistripen. Yn kombinaasje mei de smellere diken is in typysk Flaamske koers te ferwachtsjen, in rit dy’t perfekt past yn it profyl fan de BinckBank Tour. “En wy soargje foar noch in ekstra swymke flandriengehalte”, ferklapt koersdirekteur Rob Discart. “Oerflandrien Briek Schotte waard hûndert jier lyn berne yn Kanegem en dêrom liket it ús passend om yn de rit fan en nei Aalter syn stânbyld lâns te gean”, fertelt Discart.

BinckBank Tour 2019

Fan moandei 12 augustus oant en mei snein 18 augustus 2019.

Ploegepresintaasje op snein 11 augustus yn Hulst.

