Utnûging iepenbiere gearkomste Ried f.d. Fryske Beweging

Utnûging foar de iepenbiere gearkomste fan de Grutte Ried op moandei 20 maaie 2019 om 19.30 oere yn doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ te Marsum

Ornearre foar: de fertsjintwurdigers fan de oansletten organisaasjes, de oare (bestjoers)leden en belangstellenden fan dy organisaasjes en de stipers

Wurklist

Iepenjen en fêststellen fan de wurklist Meidielings en ynkommen stikken Oantekens Riedsgearkomste 18 oktober 2018 Finânsjes en jierrekken 2018 (jierrekken wurdt útdield) Jierferslach 2018 Bestjoer

We nimme ôfskied fan Geart Benedictus as foarsitter.

We stelle út dat Pier Bergsma tydlik foarsitter wurdt.

De nije meiwurkers Nina Peckelsen en Frank de Boer stelle har foar.

Fan it bestjoer

Tony Feitsmabiografy Woansdei 26 juny: Fêste Keamerkommisje yn oerlis mei de minister oer it Frysk. Der rydt in bus. Geane jo ek mei? Sneon 2 novimber: Fedde Schurerlêzing oer lânskip en ekonomy. Nije ûntjouwingen In nije De Nije yn ’e hjerst en fierder om it fearnsjier Fryske Reklame Priis (FRP) kommendeweis



Wat fierder ynbrocht wurdt / Omfreegjen Sluten offisjele part fan de gearkomste

Nei it offisjele part fan de gearkomste kinne we sjen nei DE GRINS (sjoch hjirûnder)

Oanslutend is it tiid foar in neipetear mei slokje en flaubyt.

De Grins

De Grins is in Fryske teaterfoarstelling oer de takomst fan Fryslân, de taal en kultuer. Wat ha we noch, wat ferlieze wy en wêr leit de grins.

De foarstelling is dynamysk, ynteraktyf, serieus en komysk en wol hjirby graach diskusje en bewustwurding útlokje oer de takomst fan it Frysk. Boppedat wurdt de taskôger belutsen yn it ferhaal: ‘Mei it Frysk oan de gong, wêrom wol/net, hoe stean ik der yn?’

It klimaat feroaret, it seewetter

komt deroan, de seedyk,

ús fertroude grins is net heech

genôch, wy strûpe derûnder!

WAT DOGGE WY?

Ferhúzje nei Drinte, nei België?

Komme der nije grinzen?

Binne wy dan noch Friezen?

Prate wy noch Frysk?

Produksje: Stichting Breinroer

Rezjy: Theo Smedes

Spilers: Wybe Koldijk en Thijs Meester