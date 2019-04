Ynvestearring fan ien miljard foar selsridende Ubers

Trije bedriuwen ynvestearje ien miljard dollar (884 miljoen euro) yn de ôfdieling fan taksytsjinst Uber dy’t al in pear jier oan selsridende auto’s wurket. It jild komt fan Toyota, de Japanske autofabrikant Denso en Softbank. Troch de jildynjeksje wurdt Uber op papier 7,25 miljard dollar wurdich.

Uber hat de ôfrûne jierren al in protte ynvestearrings krigen. Yn totaal stiet de teller al op hast fyftjin miljard dollar. De ynvestearring komt flak foar’t it bedriuw nei de beurs gean sil. Nei alle gedachten bart dat takom moanne. It bedriuw hopet dêr op in folsleine wearde fan hûndert miljard dollar.

De Uber-tûke foar selsridende auto’s kaam ferline jier yn problemen, nei’t de auto in oerstekkende frou deariden hie. It projekt waard dêrnei in pear moanne stilset en is yn desimber wer úteinset. It is de fraach hoe fier as Uber no mei it ûntwikkeljen fan syn selsridende auto is.

Ferskate oare partijen dogge ek testen mei selsridende auto’s, lykas Waymo, Lyft en General Motors. Sakeside Quartz berjochte ferline jier dat der wrâldwiid sa’n 75 pilots mei selsridende auto’s rinne.