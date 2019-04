Yntinsiver gearwurkjen FUMO en Feilichheidsregio Fryslân

Om yn it belang fan in feiliger en sûner Fryslân bettere en ûndûbelsinnige advizen oan de provinsje en gemeenten jaan te kinnen, sille de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Feilichheidsregio Fryslân nauwer mei-inoar gearwurkje. Tiisdei 2 april hawwe de beide direkteuren dêrta in konvenant tekene.

Der is ferlet fan in bettere ûnderlinge ôfstimming fan inoars kennis, kunde en netwurken. “Wy kinne dan noch effisjinter wurkje”, neffens FUMO-direkteur Pieter Hofstra. De beide partijen sille ûnder mear inoar op ’e hichte hâlde fan ûngewoane foarfallen, inoar behelje yn fergunningsoanfragen en romtlike plannen, en ynhâldlike advizen en produkten opinoar ôfstimme. Yn it belang fan it gearwurkjen en de belutsenheid fan beide partijen sille jierliks ynformaasje- en kennisgearkomsten holden wurde en sil der periodyk oerlis wêze.

Feilichheidsregio Fryslân

Yn Feilichheidsregio Fryslân wurkje Brânwacht Fryslân en GGD Fryslân gear oan brânwachtsoarch, publike sûnenssoarch, rampebestriding en krisisbehearsking. It giet om in mienskiplike regeling en yn opdracht fan de Fryske gemeenten.

FUMO

De FUMO set him yn foar in bettere en feiliger miljeu yn Fryslân, ferlient fergunningen, hâldt tasicht by bedriuwen, hanthavenet wêr’t dat nedich is, en jout advizen op it mêd fan ljocht, lûd, trillingen, boaiem, enerzjy, eksterne feilichheid en juridyske saken. De FUMO is in mienskiplike regeling en wurket yn opdracht fan syn dielnimmers: de Fryske gemeenten, de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân.