Ynformateur ferkent koälysje fan fjouwer partijen

Ynformateur Harry van der Molen ferkent de mooglikheid om te kommen ta in koälysje fan fjouwer partijen yn Provinsjale Steaten. Dêrfoar binne, nei de hjoeddeiske stân fan saken, de fiif grutte fraksjes yn byld. Moandei folgje de petearen oer bestjoerlike gearwurking en ynhâldlike ûnderwerpen.

It byld fan de petearen is dat fraksjes hechtsje oan it behâld fan de goede gearwurking dy ‘t der de ôfrûne jierren west hat tusken koälysje en opposysje. Dêrtroch soe in koalysje folstean kinne mei in lytse mearderheid fan de 43 sitten.

De petearen fan nije wike moatte dúdlik meitsje nei hokker koälysje de foarkar útgiet of dat der fierder oerlein wurde moat, al of net yn oare kombinaasjes.

De opdracht fan de ynformateur begûn twa wike lyn nei de ferkiezings. Op fersyk fan de listlûker fan de grutste fraksje, Sander de Rouwe fan it CDA, siket it Twadde Keamerlid in kombinaasje fan partijen dy’t in deeglike koälysje opleverje kin.