Walfisk mei fjouwer poaten ûntdutsen

Undersikers hawwe yn sediminten by de kust fan Peru lâns oerbliuwsels ûntdutsen fan in walfisk mei fjouwer poaten dy’t sa’n 42,6 miljoen jier lyn libbe. In gearfetting fan harren ûndersyk stiet yn it tydskrift Current Biology.

De walfisk hat de namme Peregocetus pacificus krigen. It bist wie sa’n fjouwer meter lang. De sturtwringen fan de walfisk dogge tinken oan dy fan bevers en otters.



Op de toppen fan de poaten sieten lytse hoeven. Dy hoeven wize derop dat it bist poerbêst oer lân rinne koe, njonken dat it bist in goede swimmer wie. It is mooglik it âldste walfiskbonkerak mei fjouwer poaten dat oant no ta yn Amearika fûn is. De âldens en lokaasje fan it bonkerak ûnderskriuwe de stelling dat iere walfiskeftigen fan Afrika nei Súd-Amearika swommen. De ôfstân tusken de beide kontininten wie yn dy tiid twa kear sa lyts as no.