Waarpraatsje: Woansdei tebekslach

DE JOUWER – It wie tiisdei al wer in hiel kreaze maitiidsdei. Op woansdei sil it efkes wat minder waar wurde. Letter yn ‘e wike wurdt it waarm foar de tiid fan it jier.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in matige eastewyn wurdt it 5 graden.

Woansdei rekket de loft berûn en soe der op guon plakken wat storein falle kinne. De matige wyn komt út it súdeasten oant easten. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Fan tongersdei ôf it in tal dagen strieljend en waarm maitiidswaar.

Jan Brinksma