Waarpraatsje: Woansdei noch waarm mei kâns op buien

DE JOUWER – Nei in kreaze tiisdei mei wol in flink stik wyn, is it woansdei ek noch waarm. Der is wol kâns op in bui.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it earst noch helder, mar letter is der ek bewolking. De matige wyn komt út it easten oant súdeasten. By de kust lâns stiet noch wat mear wyn. It wurdt 11 graden.

Woansdei is der sinne, mar der kin op guon plakken ek in bui falle. Letter yn ‘e middei falle der (mear) buien, miskien wol mei tonger en wynstjitten. By in matige sude- oant súdeastewyn wurdt it goed 20 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it minder waarm, en ritich mei in tanimmende kâns op rein of buien.

Jan Brinksma