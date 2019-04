Waarpraatsje: Woansdei mear sinne

DE JOUWER – De sinne hie it tiisdei dreech en de bewolking wie steech. It bleau boppedat oan de kâlde kant. It waar sjocht der foar woansdei wat better út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft, nei alle gedachten, berûn. By in swakke wyn út it noarden oant noardwesten leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Woansdei is de loft earst noch berûn, mar letter is der in tanimmende kâns op sinne. De swakke oant matige wyn komt út it noardwesten. De temperatuer leit tusken de 10 en 14 graden.

It bliuwt foarearst ritich en it wurdt stadichoan ek kâlder.

Jan Brinksma