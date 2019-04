Waarpraatsje: Tige waarm foar de tiid fan it jier

DE JOUWER – It wie woansdei in kreaze dei mei wat mear bewolking, mar it bleau drûch. Wy krije no in tal strieljende maitiidsdagen mei hege temperaturen.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei wurdt it geandewei helder. By in matige eastewyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne de hiele dei. De matige wyn komt út it easten. It wurdt op in soad plakken 20 graden.

Freed feroaret der hast neat oan it waar. It is op ‘e nij in strieljende en waarme maitiidsdei.

Jan Brinksma