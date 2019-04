Waarpraatsje: Snein noch fris

DE JOUWER – It waar mei Keningsdei wie gelokkich better as ferwachte. It foel mei de delslach wol ta, mar der stie wol in stik wyn en it wie oan de frisse kant. Snein wurdt it noch net folle better.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is de loft foar it grutste part berûn en soe der in buike falle kinne. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Snein wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. In bui is wis net útsletten, mar in tige wiete dei wurdt it net. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. Yn de rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del en komt dan út ferskate rjochtingen. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Nei it wykein wurdt it in bytsje mylder.

Jan Brinksma