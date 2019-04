Waarpraatsje: Myld wykein

DE JOUWER – Nei in kreaze freed mei sa út en troch in bytsje sinne, krije wy in myld wykein.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn, mar in opklearring, mei miskien wat damp, is net hielendal útsletten. By in swakke noardeastewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Sneon is de loft earst berûn mar geandewei sille wy de sinne ek sjen. De wyn komt út it easten en is matich. De temperatuer leit tusken de 12 en 15 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. De sinne skynt wat mear as op sneon en it wurdt noch wat mylder.

Moandei is it ek noch myld.

Neigesetsje: Nei in skiere tongersdei wiene in soad minsken tige optein oer it ûndergean fan de sinne. It bart net sa hiel faak dat de loft der dan sa moai útsjocht. De foto by dit waarpraatsje is doe ek makke.

Jan Brinksma