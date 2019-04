Waarpraatsje: Moandei ek noch myld

DE JOUWER – Nei in kreaze mar foar it grutste part skiere sneon, wie it snein wier maitiid. Moandei sjocit der ek noch goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 6 graden.

Moandei skynt de sinne, nei alle gedachten, hast de hiele dei. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is matich. De temperatuer leit tusken de 15 en 20 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it in stik frisser. It skeelt hast in jas.

Jan Brinksma