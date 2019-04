Waarpraatsje: Minne tiisdei

DE JOUWER – It wie moandei in hiel kreaze dei mei in soad sinne. Foar tiisdei sjocht it der hiel oars út. Wy sille de sinne (hast) net sjen en it bliuwt perfoarst net drûch.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it earst helder, mar yn ‘e rin fan ‘e nacht, of yn ‘e moarn, rekket de loft berûn. By in matige súdeastewyn leit de temperatuer om de 4 graden hinne.

Tiisdei falle der letter buien, miskien wol mei hagel, tonger en wynstjitten. Yn ‘e jûn kinne der op ‘e nij buien falle. Dan is tonger ek net útsletten. De matige wyn giet nei it súdwesten. It wurdt in graad as 12.

Woansdei, tongersdei en freed is it ek ritich. It is dan boppedat oan de kâlde kant.

Jan Brinksma