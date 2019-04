Waarpraatsje: Minne Keningsdei

DE JOUWER – Nei in kreaze freed sjocht it waar der foar Keningsdei net goed út. It is fris en it bliuwt net drûch.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn. By in sude- oant súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Sneon is de loft foar it grutste part berûn en it sil sa út en troch reine. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich oant frij krêftich. Yn ‘e rin fan de middei giet de wyn nei it westen oant súdwesten. It wurdt net folle waarmer as 12 graden.

Snein feroaret der net folle. It bliuwt ritich.

Jan Brinksma