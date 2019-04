Waarpraatsje: Minder sinne en kâld

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht mei in hiel lyts bytsje froast wie it in strieljende mar ek kâlde woansdei. Tongersdei is der mear bewolking, mar it bliuwt oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder, mar letter is wat bewolking net útsletten. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tongersdei is der neist sinne ek (tanimmende) bewolking. By in matige noardeastewyn wurdt it in graad as 8.

Freed feroaret der net folle oant it waar.

Jan Brinksma