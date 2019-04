Waarpraatsje: Maitiid, mar net folút

DE JOUWER – Nei in rêstige tongersdei, sil der freed net al te folle feroarje. Yn it wykein wurdt it myld.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en soe der wat rein falle kinne. Letter yn ‘e nacht is der in (lytse) kâns op in opklearring en wat damp. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed is de loft earst berûn, letter wikselje hingelwolken en sinne inoar ôf. De wyn komt út rjochtingen tusken it noarden en it easten en is swak oant matich. It wurdt 11 graden.

Yn it wykein is it maitiid, mar perfoarst net folút.