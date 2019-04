Waarpraatsje: Kâld wykein

DE JOUWER – Nei in pear kâlde dagen sil it yn it wykein ek kâld bliuwe. Takomme wike wurdt it in hiel stik waarmer.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der flinke opklearringen. By de kust lâns is der wol kâns op in bui, miskien wol mei hagel of wiete snie. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Sneon wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf. Der kinne ek inkelde winterske buien falle. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Snein feroaret der net folle oan it te kâlde waar foar de tiid fan it jier.

Takomme wike wurdt it mei temperaturen tusken de 12 en 16 graden in hiel stik waarmer. It bliuwt dan ek drûch.

Jan Brinksma