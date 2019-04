Waarpraatsje: Kâld

DE JOUWER – Nei al wer in kreaze mar kâlde dei, bliuwt it noch in pear dagen oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der binne ek inkelde opklearringen. De noardeastewyn is swak oant matich, by de kust lâns bytiden frij krêftich.

Freed is de loft foar it grutste part berûn en soe der wat rein falle kinne. By in matige noardeastewyn wurdt it net folle waarmer as 8 graden.

Yn it wykein is it ek noch kâld mei net al te folle sinne.

Jan Brinksma