Waarpraatsje: It waar yn ’e peaskepronk

DE JOUWER – Nei in strieljende en tige waarme (foar de tiid fan it jier) sneon, is it waar mei de peaskedagen ek poerbêst.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein is it helder. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. Mei in graad as 4 wurdt it in frisse nacht.

Snein skynt de sinne de hiele dei. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it tusken de 20 en 23 graden. Op de Waadeilânnen en by de kust lâns is it in bytsje minder waarm.

Op twadde peaskedei feroaret der hast neat oan it waar. De sinne skynt, nei alle gedachten, wer de hiele dei en op in soad plakken wurdt it op ‘e nij goed 20 graden.

Jan Brinksma